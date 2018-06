Inden/Altdorf - Kirchenkabarett im Evangelischen Gemeindezentrum

Inden/Altdorf. Eigentlich können die Gäste den Sonntag, 17. Juni, komplett im Evangelischen Gemeindezentrum verbringen, denn zwischen den Gottesdienst um 10 Uhr und dem WM Public Viewing ab 16 Uhr gibt es einen besonderen Leckerbissen: Kirchenkabarett.

Das gab es bei der evangelischen Kirchengemeinde Inden/Altdorf noch nie. Um 11.30 Uhr tritt das „EKHN: Evangelisches Kabarett Heiterkeit und Niedertracht“ aus Oberursel auf.

Das EKHN beschäftigt sich in seinem aktuellen Programm „Kirche 4.0“ auf humorvoll-hintergründige Weise mit allerlei Merkwürdigkeiten in Mutter Kirche. Die Kabarettistinnen Antonia Jacob und Ute Niedermeyer aus Bad Homburg bzw. Oberursel setzen sich u.a. mit der Frage auseinander, warum Hessisch eine besonders gute Weltreligion wäre, wie der Gottesdienst der Zukunft aussehen kann, wieso Engel nicht weiblich sind und warum Glück für Evangelen ein ganz schwieriger Begriff sein kann.

Seit 2009 touren die beiden Kabarettfrauen mit verschiedenen Programmen durch die Lande. Dabei nehmen sie Kirche und Gesellschaft einmal auf satirische Art in den Blick.

Auch ihr viertes Programm ist ein Versuch, Lachen und Humor in die Kirche hineinzutragen, aber ebenso etwas sarkastisch auf die dortigen Probleme hinzuweisen. An manchen Stellen wird den Zuschauenden vielleicht das Lachen im Halse stecken bleiben. Aber das ist durchaus so gewollt, denn auch dieses Kabarett will zum Nachdenken und vielleicht zum Widerspruch anregen.

Wer einen Vorgeschmack sucht, findet den bei Youtube – Nacht der Kirchen Oberursel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.