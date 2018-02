Koslar - Kindersachenmarkt lockt nach Koslar

Koslar. Der Förderverein „Regenbogenkinder“ Koslar veranstaltet am Samstag, 3. März, von 10 bis 12.30 Uhr im Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Koslar, Crombachstraße 1, wieder einen vorsortierten Kindersachenmarkt. Der Erlös des Marktes kommt dem ortsansässigen Kindergarten zugute.

Das Organisationsteam des Kindersachenmarktes, das sich aus Vorstandsmitgliedern des Fördervereins und einigen Freiwilligen zusammensetzt, hat sich nach den großen Erfolgen der ersten Märkte im letzten Jahr für eine Fortsetzung im Frühjahr entschieden. Insgesamt konnten nach einer kurzen Anmeldephase von nur 7 Tagen wieder 45 Verkäufer zugelassen werden, so dass am Markttag abermals mit einem breitgefächerten Angebot zu rechnen sein wird. Neben Kinderkleidung bis Kleidergröße 152, Puzzle, Spielzeug und Kinderbücher / -CDs auch wieder Babyausstattung und Schuhe verkauft werden.

Der Schwerpunkt der Angebotspalette liegt dabei auf Kleidung für Frühjahr und Sommer. Los geht es am Samstag, 3. März um 10 Uhr. Bis 1230 Uhr werden sich die Besucher in allen Räumen des Koslarer Kindergartens „Unterm Regenbogen“ umsehen können. Dort wird Kinderkleidung nach Größen sortiert angeboten, so dass jeder gezielt nach passenden Hosen, Pullovern, Shirts und Jacken für seinen Nachwuchs suchen kann. In der Turnhalle der Kita werden große Teile wie Kinderwagen und sonstige Babyausstattung zu finden sein. Und in einem Nebenraum gibt es wieder Spielsachen und Gesellschaftsspiele.

Von jedem verkauften Kleidungsstück und jeder Spielsache gehen 20 Prozent des Verkaufswertes an den Förderverein des Kindergartens. „Wir planen damit die Finanzierung einer neuen Bewegungslandschaft für die Turnhalle“, erklärt Franz-Josef Krieger, 2. Vorsitzender des Fördervereins.

Zur Unterstützung des Orgateams werden für den Aufbautag am Freitag und den Verkaufstag am Samstag noch einige Helferinnen und Helfer gesucht. „Jeder, der Lust und Zeit hat uns zu unterstützen, kann sich auch noch kurzfristig bei mir im Koslarer Kindergarten melden“, ergänzt Kita-Leiterin Nicole Körfer-Mommertz. Die Kontaktdaten sowie weitere ausführliche Informationen zum Kindersachenmarkt und zum Förderverein „Regenbogenkinder“ Koslar sind im Internet unter www.kita-koslar.de zu finden.