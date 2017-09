Kinder-Turnier: Ohne Schiri und ohne Torwart

Schleiden. Das „4 x 4 – Turnier“ der F- und G-Junioren entspricht einer Forderung des Fußballverbandes Mittelrhein. Der Fußballkreis Düren richtete es am Samstag für die Mannschaften des Nordkreises in Schleiden aus und für den Südkreis in Inden.

Spielbetriebsleiter Günter Roland hatte am Vormittag 27 F-Junioren-Teams am Start. Am Nachmittag sollten 23 Bambini-Mannschaften kicken. Leider zeigte sich an diesem Tag das Wetter nicht von seiner besten Seite. Aber die Kleinen ließen sich davon nicht beeindrucken.

Allerdings hatten einige der Bambini-Teams kurzfristig abgesagt. Die Spiele fanden auf Kleinspielfeldern statt, ohne Schiedsrichter und ohne Torwart, jede Mannschaft mit vier Feldspielern. Auf die Frage von Günter Roland nach Ende der Spiele, ob es Spaß gemacht hat, folgte ein ganz lautes „Ja“. Dank sagte Roland den beteiligten Trainern und den Ausrichtern des Sportclubs „Amicitia“ Schleiden.