Juelich.

Jülich. Freitag um 1 Uhr nachts kommt Maja Noack Noack nach Hause. Sie öffnet die Türe zum Garten, will nur kurz sie drei Hunde nochmal aus dem Haus lassen, bevor die endgültige Nachtruhe ansteht. Ein Strahler an der Wand leuchtet weit in ihren länglichen Garten hinein, ihre Vierbeiner kann die Jülicherin von der Tür aus gut erkennen.