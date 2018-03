Kirchberg - Kanalsanierung in vier Kirchberger Straßen

Kanalsanierung in vier Kirchberger Straßen Von: -vpu-

Letzte Aktualisierung: 12. März 2018, 16:17 Uhr

Kirchberg. In den Jahren 2019 bis 2021 muss nach Mitteilung der Stadtverwaltung die Kanalisation in vier Kirchberger Straßen erneuert werden, weil diese sich in einem „sehr schlechten Zustand befindet“: in der Uferstraße, im Niederfeld, im Gartenweg und Zur Rur.