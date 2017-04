Gereonsweiler.

Als sich Bruno Schmidt vor drei Jahren an der „Ice Bucket Challenge“ beteiligte, die auf die seltene Krankheit Amyotrophe Lateral-Sklerose (ALS) aufmerksam machte und unter anderem Spenden für die ALS-Ambulanz der Berliner Charité sammelte, sollte die persönliche kalte Dusche noch folgen: Am 19. Dezember 2014 erhielt Schmidt, der Anfang Mai 52 Jahre alt wird, im Aachener Klinikum die Diagnose, dass er an der unheilbaren ALS leidet, einer degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems.