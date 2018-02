Barmen - Kammerkonzert der „Jungen Solisten“ in Haus Overbach

Barmen. Das beliebte „Overbacher Kammerkonzert“ der „Jungen Overbacher Solisten“ beginnt am Sonntag, 4. März, 18 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Haus Overbach in Barmen.

Seit 2005 lädt der Förderverein Jugendarbeit Haus Overbach als Veranstalter des Konzerts besonders qualifizierte Overbacher Instrumental- und Gesangschüler ein – darunter Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ – ihr Können in kammermusikalischen Beiträgen zu präsentieren. Das wie immer anspruchsvolle und abwechslungsreiche Konzertprogramm vereint mit Vivaldi, Händel, Mozart, Haydn, Schumann und Mendelssohn-Bartholdy das Who’s who der klassischen Musik.

Hornist Johannes Grooß eröffnet das Konzert mit dem bewegten Allegro aus Mozarts bekanntem Hornkonzert Nr. 3. In besinnliche frühe Abendstimmung versetzt der Pianist Jan Ackermann mit der zweiten der berühmten 21 „Nocturnes“ des polnischen Romantikers Frédéric Chopin. Zurück in die Wiener Klassik führt Madita Rathmann (Viola) mit dem Allegro moderato aus Carl von Dittersdorfs Sonate für Viola und Klavier.

Einen beschwingten Abstecher über den großen Teich unternimmt Pianist Felix van Laak mit einem „Gassenhauer“ der amerikanischen Musik, nämlich dem 1899 entstandenen, immer noch modernen Maple Leaf Rag von Scott Joplin. Zurück in den Barock führt Geigerin Antonia Simon mit dem Allegro aus dem Violinkonzert g-moll des venezianischen Komponisten Antonio Vivaldi. Wiederum Wiener Klassik schließt den ersten Teil des Konzerts: Der Oboist Navin Safferling spielt das Allegro spirituoso (1. Satz) aus dem Josef Haydn zugeschriebenen Oboenkonzert, das zwar eines der bekanntesten Werke für dieses Instrument ist, dessen Urheberschaft aber als ungeklärt gilt.

Madita Rathmann singt auch

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnet Jouline Grabbe mit Georg Friedrich Händels Trompetensonate F-dur, die unschwer die Handschrift des deutschen Barockkomponisten erkennen lässt. Mit den Liedern „Waldesgespräch“ und „Mondnacht“ des deutschen Romantikers Robert Schumann nach Gedichten von Joseph von Eichendorff lässt Madita Rathmann (Sopran) ihre Kunst auch als Sängerin hören. Den „Vater der Moderne“, Claude Debussy, bringt Pianistin Tingting Zehe mit der subtil besinnlichen „Arabesque“ Nr. 1 zur Geltung. Das Klaviertrio Nr. 1 von Felix Mendelssohn-Bartholdy gehört zu den großen romantischen Kammermusikwerken des 19. Jahrhunderts. Die Geigerin Annette Grooß, der Cellist Jochen Grooß und Pianistin Ina Otte tragen den spannungsreichen ersten Satz vor.

Mit den luftig-leichten, durchaus auch virtuosen Flötenklängen der „Ballade“ des französischen Neoklassizisten Albert Périlhou verabschiedet die Flötistin Andrea Bergk das Publikum in den Frühlingsabend.

Als Klavierbegleitung der „Jungen Overbacher Solisten“ wirken die Pianistinnen Ina Otte (Aachen) und Uschi Rotgeri am Konzert mit. In das Programm führt Johannes Urban, Oboist der Bläservielharmonie Hambach, ein. Konzertkarten (5/Schüler u. Studenten 2,50 Euro) sind im Vorverkauf über das Sekretariat des Gymnasiums Haus Overbach in Barmen sowie an der Abendkasse zu haben.