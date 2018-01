Jülich.

Zehn Mannschaften, denen man von Beginn an den Spaß am Hallenfußball anmerkte, in denen jeder einzelne Spieler mit den Hufen scharrte, um möglichst bald den Ball zu kicken. Dazu eine perfekte Event-Vorbereitung und ein von Cheforganisator Michael Herrmann optimal eingerichteter Spielplan. Das waren die Säulen, die die dritte Auflage des Königskamp-Cups in der Jülicher Nordhalle zu einem Erfolg werden ließen.