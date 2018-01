Jülicher Land.

Der Jülicher Brückenkopf-Park, dessen Zoo auch eine elfköpfige Rotte Wildschweine beherbergt, erhielt am Montag Besuch vom Kreisveterinäramt. Dessen Mitarbeiter thematisierten die in Osteuropa grassierende Afrikanische Schweinepest und baten darum, die Besucher nachhaltig auf die Gefahr hinzuweisen und darauf, was getan werden kann, um die Ansteckung von Tieren in hiesigen Breiten zu verhindern.