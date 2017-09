Jülich.

13 Jahre lang hat Jürgen Laufs den Grünen in Jülich (s)ein Gesicht gegeben, denn der 49-Jährige war drei Mal in Folge der Bürgermeisterkandidat der Partei. Sein Bildnis war in gleich drei Wahlkämpfen auf Plakaten und Flyern nicht zu übersehen. Als Fraktionschef drückte er den Bündnisgrünen im Rat seinen Stempel auf.