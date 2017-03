Jülich.

Am 19. April wird nicht nur im Rheinland der 50. Jahrestag des Todes von Konrad Adenauer begangen, der von 1949 bis 1963 als erster deutscher Bundeskanzler in Bonn amtierte. Adenauers politische Karriere begann aber nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern bereits 1906, als er in seiner Heimatstadt Köln zum städtischen Beigeordneten gewählt wurde.