Jülich - Jülicher Musikschüler erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Jülich. „Jugend musiziert“ ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den 55 Jahren seines Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht.

Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.“ So beschreibt der Deutsche Musikrat, Träger des Wettbewerbes, Erfolg und Breitenwirkung seines Projektes. Jährlich nehmen zahlreiche junge Musiker die Herausforderung an, sich der Bewertung einer hochkarätigen Jury zu stellen.

Am letzten Januarwochenende in diesem Jahr waren wieder sieben Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren, die ihre musikalische Ausbildung an der Jülicher Musikschule erfahren, bereit, ihr nicht alltägliches Talent und ihr Engagement in die Waagschale zu werfen. Große Leidenschaft für die Musik und das eigene Musikinstrument ist unbedingt erforderlich, erklärt ein Dozent der Musikschule Jülich, um bei dem Wettbewerb erfolgreich zu sein.

Neben den ungezählten Stunden fleißigen Übens müssen viele Zusatzunterrichte besucht werden. Proben mit den Klavierpartnern, Vorbereitungskonzerte und immer wieder unvermeidbare nervenaufreibende Wartezeiten vor den Auftritten fordern gewaltige Disziplin von den jungen Musikern. Natürlich müssen auch die Eltern engagiert sein. Ganz ohne familiären Rückhalt werden die Kinder nicht auf die großen Bühnen geschickt, umfangreicher Fahrdienst ist schon selbstverständlich und zuletzt müssen die Eltern auch finanziell einiges zusätzlich leisten. Die Lehrer dieser jungen Künstler an der Jülicher Musikschule tragen aber auch zum Erfolg bei.

Diese Pädagogen sind bereit, viel Zeit, Engagement und pädagogisches Geschick aufzuwenden, damit ihre Schützlinge gewappnet mit reichlich technischem Rüstzeug am Instrument, mit musikalischem Fingerspitzengefühl und nicht zuletzt psychisch stark den Wettbewerb erfolgreich bestreiten können. Sollte mal nicht alles reibungslos klappen, stehen die Instrumentallehrer bereit, die Enttäuschten aufzufangen. Das war aber in diesem Jahr wahrhaft nicht nötig, denn alle sieben Kandidaten haben in ihrer jeweiligen Altersklasse mit Bravour die Jurys überzeugen können und jeweils den ersten Platz abgeräumt. Es werden maximal 25 Punkte vergeben, keiner hat beim Regional-Wettbewerb 2018 weniger als 21 davon ergattert.

Bei den ganz jungen der Altersgruppe IB haben mit ihrer Trompete Linus Leibold 23 und Magnus Arnold 24 Punkte gesammelt. In der Altersgruppe III waren Ananya Safferling und Soline Guillon, Blockflöte, mit 22 und Philipp Dohr, Trompete, mit 21 Punkten erfolgreich. Lovis Wettstein hat mit seiner Klarinette in der Altersgruppe IV 23 Punkte erspielt. In der Altersklasse V haben Jochen Grooß und sein Celloensemble 23 Punkte geholt. Die beiden Letztgenannten erhielten sogar eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, was bei den Jüngeren Jahrgängen nicht vorgesehen ist.