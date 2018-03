Juelich - Jülicher Lions-Frauen backen neue Osterlämmer

Juelich. Schon traditionell gehört das Lions-Oster-Lämmchen für viele Menschen aus Jülich und Umgebung auf den Frühstücks- oder Kaffee-Tisch.

Auch in diesem Jahr bieten die Damen des Jülicher Lions Club Gavadiae diese Köstlichkeit – wie immer hübsch verpackt – auf der Kölnstraße in Höhe der Kleinen Kö gegen eine Spende ab fünf Euro an. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren, wie unser Foto des Präsentationsstandes zeigt.

Erster Aktionstag ist am Samstag, 24. März; die Fortsetzung eine Woche später am 31. März, jeweils ab etwa 9 Uhr und dann solange der Vorrat reicht. Der Erlös der Spendenaktion kommt zu gleichen Teilen den Demenz-Lotsen in der Herzogstadt sowie der Hospizbewegung Düren-Jülich zugute.