Wer hat sich für die Grundwerte eingesetzt?

Die Jülicher Gesellschaft gegen das Vergessen und für die Toleranz bittet um Hinweise, wer sich 2016 um die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis gekümmert hat. Oder wer sich in besonderer Weise für Verteidigung und Verbreitung der Grundwerte (Freiheit, Gleichheit, Solidarität) eingesetzt hat. Diese Personen, Klassen oder Gruppen können am 29. Januar geehrt werden. Kontakt: 02461/344286.