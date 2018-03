Jülich - Jülicher Experte: Je dunkler die Schale, desto stabiler das Ei

Jülich.

Der Eierproduzent Philipp Wynen gibt Tipps, um die perfekten Eier für das Osterfest zu erwischen. Dabei hänge, so Wynen, die Qualität der Eier auch von der Haltung ab. „Beim Einkauf kann man leider nicht in das Ei hineinschauen. Man sollte darauf achten, wo und wie die Eier produziert worden sind“, sagt Wynen. Im Idealfall könne man die Ställe besichtigen und sich so ein Bild vor Ort machen.