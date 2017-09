Jülich.

In diesem Jahr veranstaltete der Reit- und Fahrverein Jan von Werth Jülich sein traditionelles Reitturnier zum 75. Mal. Bereits im Frühjahr starteten die Verantwortlichen mit einem großen Springturnier. Nun wurde am Wochenende das Jubiläum mit einem Dressurturnier auf der Reitanlage am Hasenfelder Weg fortgesetzt.