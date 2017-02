Jülich.

Freunde nicht nur der Jülicher Geschichte können mit der Abkürzung „JüBüBö“ durchaus etwas anfangen. Denn nach fast 30 Jahren hat sich diese Kurzform der „Jülicher Bücherbörse“ etabliert. Diese jährliche Veranstaltung steht am Sonntag nach Aschermittwoch auf dem Plan: also nun am 5. März.