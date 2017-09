Das Konzept hinter der Sensortechnologie „SenseUp“

In der „weißen Biotechnologie“ produzieren Bakterien Grundbausteine für Nahrungsmittel, medizinische Wirkstoffe und chemische Wertstoffe. Je mehr sie von den erwünschten Substanzen herstellen, umso effektiver fällt der gesamte industrielle Prozess aus. Um den effizientesten Zellen auf die Spur zu kommen, schleusen die Wissenschaftler ein ringförmiges Sensor-Molekül in die Zelle ein. Dieses sorgt dafür, dass jene anfangen zu leuchten, die die erwünschte Substanz herstellen. Ein Zellsortierer spült die Mikroorganismen im Akkord – 50.000 Bakterien pro Sekunde – an einem Laserstrahl vorbei, in dessen Licht die hellsten Zellen identifiziert werden. Diese Zellen werden dann einzeln sortiert, vermehrt und weiter untersucht.