Jülich - Jülich startet am 1. Mai in die Freibadsaison

Jülich. Noch wenige Tage sind es, dann können die Jülicher Wasserratten wieder ins Freibad. Pünktlich am Montag, 1. Mai, um 9.30 Uhr öffnet die Stadtwerke Jülich GmbH am Stadionweg die Tore des Freibads und begrüßt die Freibadsaison.

Bei jedem Wetter. Neu ist, dass die Wasser-Temperierung durch ein mobiles Block-Heizkraft-Werk (BHKW) erfolgt, das mit Erdgas betrieben wird. Die erforderlichen Gasleitungen sind bereits 2017 dafür gelegt worden. „Die Temperierung des Freibad-Wassers startet Mitte April, auch wenn Petrus nicht so perfekt mitspielt“, erklärt Andreas Kayser, SWJ-Leiter Bäderbetrieb. „Bis zum 1. Mai werden wir das Wasser auf angenehme 22 bis 23 Grad Celsius erwärmen“, ist er zuversichtlich.

Die Öffnungszeiten sowie die Eintrittspreise sind wie im letzten Jahr. Somit öffnet das Freibad täglich von 9.30 bis 19 Uhr. An Tagen mit schlechtem Wetter, schließt das Bad schon um 17 Uhr. Sonder-Öffnungszeiten gelten in den Schulferien sowie an Feiertagen: da bleiben die Türen bis 20.30 Uhr geöffnet. „Für Frühaufsteher bieten wir montags die Möglichkeit, schon um 7 Uhr ihrem Hobby nachzugehen“, so Andreas Kayser.

Sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene gibt es Einzel- und Zehnerkarten. Darüber hinaus bietet die SWJ Familienkarten für unterschiedliche Gruppenstärken an. Ein großer Vorteil des Jülicher Freibades: es ist komplett barrierefrei, denn auch die Schwimmbecken sind über eine breite Rampe stufenlos zugänglich.

„Wir wünschen uns und den Besuchern eine gute Saison – mit vielen Sonnentagen“, so Kayser.