Jülich.

Neongrün, leuchtend-gelb, flammrot und azurblau – die intensiv leuchtenden Farben seiner Gemälde springen dem Betrachter förmlich ins Auge. Vor allem Stadtansichten sind es, die Maler Marc Remus in unterschiedlichsten Techniken auf die Leinwand bannt. Bis zum 30. Dezember präsentieren Marita und Georg Loven in ihrer Galerie an der Zitadelle Remus‘ Werke.