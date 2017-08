Aldenhoven.

„Trommeln, Trommeln!“, skandierten rund 300 Kinder am Mittwochnachmittag in der evangelischen Kirche in Aldenhoven. Zum zehnjährigen Bestehen des Familienzentrums feierten die Kindergärten „Arche“ und „Am Römerpark“ gemeinsam; Bei der Mitmachaktion „Trommelzauber“ trommeln, klatschen und singen Kinder mit ihren Eltern.