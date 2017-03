Josef Wirtz empfängt letzte Besuchergruppe aus Schophoven

Düsseldorf/Jülicher Land.

Josef Wirtz begrüßte am Mittwoch zum letzten Mal eine Besuchergruppe im Düsseldorfer Landtag. Der Abgeordnete, der entschieden hat, bei den Landtagswahlen am 14. Mai nicht mehr anzutreten, schickte seine letzte Einladung an seinen Heimatort Schophoven, in dem er bis vor kurzem gelebt hat.