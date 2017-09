Johanniter feiern mit beim „Fest der Begegnung“ im Brückenkopf-Park

Jülich. Beim bunten Familienfest im Brückenkopf-Park zeigen über 100 Kirchengemeinden, Einrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen am Sonntag, 10. September, die bunte Vielfalt christlichen Lebens in den Kirchenkreisen Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und Krefeld-Viersen.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe als christlich-evangelische Hilfsorganisation sorgt für den Sanitätsdienst und ist mit einem großen Infostand vertreten, an dem nicht nur die Vielfalt der aktuellen Angebote von Erste Hilfe über den Menüservice „Essen auf Rädern“ bis zu Kindertagesstätten gezeigt wird, sondern aus besonderem Anlass auch ein Blick in die Vergangenheit möglich ist: Die Johanniter sind 2017 seit 60 Jahren erfolgreich in der Region tätig.

1957 wurde mit Erste-Hilfe-Kursen im evangelischen Luisenhospital der Grundstein für die Johanniter-Unfall-Hilfe in der Region Aachen-Düren-Heinsberg gelegt. Schnell folgten weitere Angebote an Erste-Hilfe-Kursen, die in den Anfangsjahren oft in Räumen der örtlichen Kirchengemeinden stattfanden. Mit Geilenkirchen/Übach-Palenberg, Setterich, Eschweiler, Alsdorf, Stolberg und Herzogenrath folgten weitere Ortsverbände dem Aachener Beispiel. Auch in Jülich boten die Johanniter schon früh Erste-Hilfe-Kurse an.

Zu den ursprünglich typischen Johanniter-Aufgaben wie Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe, Katastrophenschutz, Krankentransport und Rettungsdienst kamen Dienste wie Menüservice „Essen auf Rädern“, Hausnotruf und Pflege, schließlich mit sechs Kindertagesstätten in den Kreisen Heinsberg und Düren auch stationäre Einrichtungen dazu. Heute arbeiten rund 700 ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende im Regionalverband Aachen-Düren-Heinsberg der Johanniter-Unfall-Hilfe „aus Liebe zum Leben“ am Dienst für den Menschen. Aktuell wurde die Jugendhilfe „Kompass“ eröffnet: ein richtungsweisendes Projekt, in dem Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung, die einen Lebensort und Betreuung benötigen, Unterkunft und Orientierung finden.

Die Johanniter freuen sich auf viele Besucher und regen Austausch am Johanniter-Stand im Bereich F des Stadtgartens beim Fest der Begegnung im Brückenkopf-Park von 11 bis 18 Uhr.