Jülich - Jazz im KuBa: Sydney Ellis auf der Bühne

Jülich. Der Jazzclub Jülich präsentiert am Freitag, 25. Mai, wieder einen besonderen Leckerbissen: Sydney Ellis, eine der beliebtesten Blues- und Jazzsängerinnen Europas, gastiert mit ihren „Midnight Preachers“ um 20 Uhr im Kulturbahnhof.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Mitglieder zahlen 10 Euro. Ihre Gesangskarriere begann in Los Angeles, am Tag nach ihrem 44. Geburtstag, als sie all ihre Nerven zusammennahm und auf eine Session-Bühne kletterte. Der Traum wurde wahr.

Egal ob es nun Blues oder Jazz genannt wird, ob es aus Chicago oder New Orleans oder anderswoher kommt… es kommt daher, woher Sydney kommt… und sie kommt immer zurück (Goin’ home). Seit 1995 sang Ellis mehr als 1200 Konzerte in 27 Ländern und sie greift auf ein Repertoire zurück von ca. 200 Songs von ungefähr 50 verschiedenen Sängern und Künstlern, unter anderem von Dinah Washington, Nina Simone, Billie Holiday, Bessie Smith, Muddy Waters, Big Joe Turner, ZZ Hill, Willie Dixon, Louis Armstrong, Woody Herman, Delbert McClinton, Reverend Gary Davis und noch viele mehr.