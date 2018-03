Jülich - Jamsession mit Papa Tom’s Jazz GmbH

Jülich. Mit der Papa Tom’s Jazz GmbH wird die Reihe der Jamsessions des Jazzclubs Jülich am Freitag, 23. März, fortgesetzt. Die Band wurde 1984 von Jörg Kuhfuß gegründet und tritt regelmäßig zu privaten und öffentlichen Anlässen auf.

In den 25 Jahren entwickelte die Formation in ihrer Quartettbesetzung einen eigenen Klang. Die unkonventionelle Besetzung (Trompete/Gesang, Posaune/Gesang, Gitarre/Banjo, Kontrabass) und der Gesangstil des Bandleaders machen die Jazz GmbH unverwechselbar.

Umtriebiger Bandleader

Jörg Kuhfuß (Trompete, Saxophon, Basssaxophon, Sousaphon, Gesang) spielte in der Vergangenheit – neben seiner Tätigkeit als Gründer und Leiter der Papa Tom’s Jazz GmbH – in vielen renommierten Jazzformationen wie z.B. bei „Rod Mason’s Hot Five“. Er bestritt unzählige Auftritte mit vielen Stars der europäischen und amerikanischen Jazzszene im In- und Ausland.

Als Trompeter entwickelte er, basierend auf der „Old-School“-Technik, einen eigenen Stil in der Improvisation und dem spielerischen Arrangement der vorgetragenen Werke. Begleitet wird er von Michael Schneider (Posaune/Gesang), Jazzmusiker seit 1984, Markus Löscher (Gitarre und Banjo), der sich vor allem durch seine stringente rhythmische Spielweise auszeichnet und den Stil der Band maßgeblich mitprägt, und Dr. Jörg Schirmer ( Kontrabass), dessen Leidenschaft der Bluesmusik und dem Swing der 30er 40er Jahre gilt. Er bildet das harmonische Fundament für die besondere Spielweise in der Jazzbesetzung der Papa Tom’s Jazz GmbH.

Session steigt in der Pulvermühle

Die Jamsession steigt wie immer in der Pulvermühle, Kuhlstraße 19, und beginnt dort um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.