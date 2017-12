Jülicher Land - Jahresrückblick: Das Sportsjahr im Jülicher Land

Jülicher Land. Wir haben in den Archiven geblättert und lassen die lokalen sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren.

Es war einiges los auf den Plätzen und Hallen im Jülicher Land. Hier die Highlights des ersten Halbjahres.

Januar

Im Schießsport glänzten die Pankratius-Sportschützen Inden/Altdorf gleich zu Jahresbeginn, denn ihre erste Mannschaft führte die zweite Bundesliga an und die zweite Mannschaft hielt die Tabellenspitze in der Landesoberliga.

Tischtennis-Zweitligist TTC Indeland Jülich verlängerte zum Jahresbeginn den Vertrag mit seinem belgischen Senkrechtstarter Martin Allegro.

Die Ringer des TuS Aldenhoven erkämpften sich in der Abschlusstabelle der Verbandsliga Platz 5.

Mit Amicitia Schleiden gewann ein krasser Außenseiter den 2. Königscampcup.

Beim 24. Sparkassen-Hallencup des Fußballkreises wurde Viktoria Arnoldsweiler seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte im Finale Vorjahressieger Germania Lich-Steinstraß mit 3:0.

Zu einem ersten Kräftemessen im neuen Jahr trafen sich die U-14 (C-Junioren) aller neun DFB-Stützpunkte des Verbandes Mittelrhein beim 35. Ernst-Effertz-Turnier in der Indener Sporthalle Merödgen.

TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch gewann die Frauen-Hallenkreismeisterschaft mit einem 3:2-Sieg über SC 08 Stetternich.

Rolf von der Gracht übergab nach 40 Jahren Vorstandsarbeit das Lenkrad des Radsportclubs Jülich seinem Nachfolger Dirk Müller.

Februar

Bei den Bezirksmeisterschaften der Schwimmer erreichte der Jülicher Wassersportverein den 2. Platz.

Bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften der U 12 und U 14 gewann die U 13-Athletin Precious Tochi Ihejireka, LG Ameln/Linnich gleich in vier Disziplinen.

Bei der Kreiseinzelmeisterschaft U15 und U18 in Baesweiler schnitten die Judoka vom Jülicher Judoclub (JJC) mit vier ersten, einem zweiten und drei dritten Plätzen sowie zwei fünften Plätzen sehr erfolgreich ab. Bei den Einzelmeisterschaften des Bezirks Köln erkämpfte sich Silas Dell vom Jülicher Judoclub erneut Platz 2 der U18-Judoka und sicherte sich so das Ticket zur Deutschen Meisterschaft. Einen starken Auftritt hatte auch die Jülicherin Aurelia Hoeps in der U15-Klasse, die nur gegen die spätere Gesamtsiegerin unterlag.

März

Nach langer Zeit haben die Nachwuchsringer des TuS Aldenhoven einen Landesmeister in ihren Reihen: Fabian Schnell, der sich den Titel bei den NRW-Meisterschaften in Kornelimünster sicherte.

Der Abschluss der Hallensaison war für die LG Ameln/Linnich – der Leichtathletikgemeinschaft des Pol-TuS Linnich und des SLC Ameln – sehr erfolgreich. Insgesamt holten die Athletinnen und Athleten sieben Regiomeistertitel nach Linnich.

Nach zwölf Spielen ohne Niederlage riss die grandiose Erfolgsserie des TTC Indeland Jülich in der 2. Tischtennis-Bundesliga. Nach der 3:6-Niederlage gegen TSV Bad Königshofen gaben die Indeländer die Tabellenführung an den TSV ab, der in Jülich sein Meisterstück machte. TTC Indeland sicherte sich später den Vizetitel.

21 Aktive des Taekwondo-Vereins Han Kook Jülich absolvieren erfolgreich ihre Gürtelprüfungen in Jülich.

April

Rund 360 Sportlerinnen und Sportler nahmen am 20. Titzer Volks- und Straßenlauf rund um die Düppelsmühle teil. Maciek Miereczko gewann souverän den 10-Kilometer-Lauf.

Der 16-jährige Ringer Jakob Kämper vom TuS Aldenhoven wurde Vizemeister bei den Deutschen Meisterschaften in der Klasse bis 85 Kilogramm.

Die 1. Tischtennismannschaft des SSV Gevelsdorf schaffte den Durchmarsch in die Bezirksliga.

Mai

Der Jülicher Reitverein Jan von Werth veranstaltete vier Tage lang sein 75. Turnier auf dem Platz an der Rur. Der Reiternachwuchs bestand seine erste Bewährungsprobe mit Bravour. Aber auch die Senioren zeigten gute Leistungen, die Mannschaft „Jan von Werth“ errang die Kreismeisterschaft.

In der Fußball-Mittelrheinliga kassierte Borussia Freialdenhoven eine 0:3-Niederlage im Derby gegen Viktoria Arnoldsweiler.

Der Segelclub Jülich feierte traditionell am Rursee seine Saisoneröffnung und ehrte sein Clubmeister.

Zwei Schülermannschaften der Pankratius Sportschützen Inden/Altdorf erkämpften sich bei den Landesmeisterschaften Podiumsplätze.

Mit einem Kraftakt hielt die 1. Herrenmannschaft der TTF Koslar in der Relegationsrunde die Klasse in der Tischtennis Landesliga.

Bereits fünf Spieltage vor Saisonende sicherte sich Schwarz-Weiß Titz die Meisterschaft in der Kreisliga B und stieg somit in die A-Liga auf.

Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft des SSV Gevelsdorf durfte nun auch die zweite Mannschaft den Aufstieg in die Tischtennis-Kreisliga und die dritte Mannschaft in die 1. Kreisklasse feiern. Tischtennis-Zweitligist TTC Indeland Jülich nahm den aktuellen dänischen Meister im Herren-Einzel, Tobias Rasmussen, unter Vertrag.

Mit dem verdienten 6:1-Sieg gegen GW Brauweiler sicherte sich Grün-Weiß Welldorf Güsten den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga.

Juni

Der SSV Körrenzig machte den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B perfekt.

Michaela Bär von den PSS Inden/Altdorfs wurde Landesmeisterin im Luftgewehrschießen. Die PSS Mannschaften errangen Platz 2 und 3 .

Bei der WM in Düsseldorf komplettierte der TTC seinen zukünftigen Kader mit dem 20-jährigen Puerto Ricaner Brian Afanador. Nur Martin Allegro blieb von der Vorjahresmannschaft in Jülich.

Erneut fanden die Tennismeisterschaften des Bezirks Aachen-Düren-Heinsberg auf der Tennisanlage von Rot-Weiß Jülich mit sehr hohen Meldezahlen statt.

Der SSV Körrenzig II sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft in Gruppe 2 der Fußball-Kreisklasse C und stieg in die Kreisklasse B auf. Borussia Freialdenhoven landet in der Fußball-Mittelrheinliga in der Endabrechnung auf Tabellenplatz 7. In der Bezirksliga ging Germania Lich Steinstraß auf dem 8. Platz in die Sommerpause und Grünweiß Welldorf-Güsten auf dem 11. Platz. Aus der Kreisliga A stiegen Salinga Barmen und der SC Ederen in die B-Liga ab.

Lasse Müller vom Radsportclub Jülich erreichte beim Radrenntag des RRC Merken den 4. Platz, sein Bruder Jesse kam beim Radklassikers Rund um Köln in seiner Altersklasse nach 68 Kilometern als Erster ins Ziel.

Am 10. Indeland-Triathlon nehmen 1631 Athleten teil – neuer Teilnehmer- Rekord! Die Aachenerin Steffi Jansen siegte über die Mitteldistanz. Simon Jung verhinderte den Hattrick von Johann Ackermann.