Jülich.

Die Germania aus Lich-Steinstraß ist 90 Jahre alt, feiert dies bei der anstehenden Sportwoche. In den vergangenen 15 Jahren haben die Fußballer sportlich alles erlebt. Neun Jahre spielte man ununterbrochen in der Mittelrheinliga, drei Jahre gehörte man der Landes-, ebenso lange der Bezirksliga an.