Linnich - International gefeiertes Ausnahmetalent gestaltet Hauskonzert in Linnich

Linnich. In Kooperation mit dem internationalen Klavierwettbewerb Euregio Piano Award veranstaltet der Verein Kultur ohne Grenzen am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr ein besonderes Hauskonzert mit dem Preisträger Quang Hong Luu aus Vietnam.

Dazu stellt die Familie Ralf Gut-rath aus Linnich nicht nur ihr Wohnzimmer, sondern auch ihren Steinway-Flügel zur Verfügung. Die außergewöhnliche Atmosphäre, gepaart mit dem jungen, dynamischen Pianisten, versprechen ein besonderes Konzerterlebnis.

Klangvolle Ausbildungsstationen

Der vietnamesischer Pianist Quang Hong Luu zählt zurzeit zu den interessantesten Pianisten seiner Generation. Seine musikalische Ausbildung erhielt er bei Professor Dr. Tran Thu Ha an der Nationalen Musik Akademie von Vietnam, bei Professor Kyung Hee Lee an der Academy of Music and Performing Arts in Sydney und am Conservatory of Music in Montreal bei Prof. Dang Thai Son, Preisträger des renommierten Chopin-Wettbewerbes in Warschau.

Reichliche Preise gesammelt

Schon früh erlangte Quang Hong Luu fast 30 Preise bei großen Klavierwettbewerben, wie beim Lev Vlassenko Competition in Brisbane (Australien), beim internationalen Klavierwettbewerb Euregio Piano Award in Geilenkirchen, beim International Piano Competition Valtidone (Italien) oder beim Chopin Asia international Piano Competition (Japan).

Es folgte eine rege Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker quer durch alle Kontinente. Darunter waren gefeierte Konzerte auf den großen Bühnen der Welt mit internationalen Orchestern wie dem Queensland Symphony Orchestra of Australia, dem Royal Philharmonic Concert Orchestra of England, dem Florenz Symphony Orchestra, dem Vietnam National Symphony Orchestra und dem Wuhan Philharmonic Orchestra.

2012 veröffentlichte Quang Hong Luu mit großem Erfolg seine Debut-CD. Wegen seiner künstlerischen Verdienste wurde er 2017 mit der Labour Medail 3. Klasse vom vietnamesischen Premierminister Nguyn Xuân Phúc ausgezeichnet.

Am Sonntag zeigt Quang Hong Luu die ganze Bandbreite seines Könnens. Auf dem Programm stehen Beethovens Sonata Op. 3 No. 2, Rachmaninov Etude Tableaux Op. 33 No. 9, Scriabin Deux Poèmes Op. 32, Chopin Mazurka Op.17 No. 4 und Polonaise Op. 53 sowie Mephisto Waltz No.1 von Liszt.

Veranstaltungsort ist am Sonntag um 15 Uhr das Haus der Familie Ralf Gutrath in Linnich, Bruchweg 8. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.