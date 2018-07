Linnich.

Im Rahmen des Linnicher Kultursommers bot das Klassik-Trio ein interessantes Programm. Mareike Herrmann an der Klarinette, Agata Lukasiewicz am Klavier und Sebastian Reimann an der Viola hatten für die musikalische Matinee im Linnicher Glasmalerei-Museum ein musikalisch apartes Sujet zusammengestellt.