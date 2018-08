Jülich.

Vorsichtig holt der Biotechnologe Matthias Goßmann einen kleinen Plastikbehälter aus dem Brutschrank im Labor und stellt ihn auf den Tisch. Was sich in kleinen Kammern darin befindet, erinnert ein wenig an Himbeerwackelpuddig: eine durchsichtige rosa Masse, die gleichmäßig zuckt – eigenständig, ohne Impuls von außen.