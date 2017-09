Inden.

Ein Ergebnis steht schon fest, bevor die nächste Ratssitzung der Gemeinde Inden am 21. September beginnt. Die große Koalition aus CDU und SPD sowie die Fraktion der Grünen nehmen die Neuauflage des Brandschutzbedarfsplans von der Tagesordnung. Das haben sie in der Hauptausschusssitzung am Donnerstag angekündigt.