Inden.

Der politische Krieg, der seit Ende 2015 für verhärtete Fronten im Indener Rat gesorgt hat, tobt im Moment nicht mehr. Es ist gut möglich, dass die Indener Politik einen gemeinsamen Gegner gefunden hat: die Energiepolitik auf Landes- und Bundesebene, die in Inden wohl so stark durchschlägt wie in keiner anderen Kommune.