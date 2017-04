Inden.

In der Ratssitzung am Donnerstag wird in Inden der Haushalt eingebracht. Die Grundsteuer B könnte im Jahr 2022 bundesweit Spitze sein. 900 Prozentpunkte sieht der Indener Ansatz vor, aktuell liegt der Hebesatz, der schon 2016 erhöht wurde, bei 580 Punkten.