Aldenhoven - Indeland-Triathlon ist auch eine logistische Herausforderung

Aldenhoven.

Schwimmen im Blausteinsee, Radfahren im Indeland und eine Laufstrecke in Aldenhoven, das sind die Zutaten für den bereits 11. Indeland-Triathlon am Sonntag, 24. Juni. Mit rund 1700 Triathleten, die am Blausteinsee in Eschweiler ihren sportlichen Dreikampf starten werden, ist bereits jetzt ein neuer Teilnehmerrekord zu verbuchen.