Titz.

Unterwegs mit dem Handy zu telefonieren ist zur Gewohnheit geworden. Dennoch gibt es Situationen, in denen man auf ein öffentliches Telefon zurückgreifen muss. Wenn zum Beispiel in Gebäuden oder in U-Bahn-Stationen keine Verbindung zum Netz des Mobilfunkbetriebes existiert. Dann bieten öffentliche Fernsprecher die einzige Möglichkeit zu telefonieren. Doch die Suche nach einer öffentlichen Telefonzelle gestaltet sich oft nicht nur schwierig, sondern fast unmöglich. Denn die Deutsche Telekom demontiert seit Jahren bundesweit die „gelben Häuschen“. Wie nun auch in der Gemeinde Titz, wo die letzten drei Telefonhäuschen verschwinden.