In Rurdorf steigt ein Derby voller Brisanz Letzte Aktualisierung: 24. März 2017, 16:16 Uhr

Jülich. Auch wenn zwischen dem morgigen Gastgeber FC Rurdorf und der Salingia aus Barmen in der Tabelle zwölf Plätze Differenz bestehen, an der Brisanz der Partie dürfte sich in diesem klassischen Lokalderby nichts ändern.