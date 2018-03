Jülich/Linnich - In Jülich und Linnich arbeiten die echten Eierfärb-Experten

Jülich/Linnich.

Eier müssen dieser Tage bunt sein. Zum Osterfest hat die Redaktion einen Blick in zwei Eierbemalungs-Fachbetriebe geworfen, bei denen die Produktion zuletzt auf Hochtouren lief: in der Kindertagesstätte „Bachpiraten“ in Linnich und bei den „Kleinen Füchse“ im Forschungszentrum.