Jülich.

„Zom 22. Mol jesonge, verzallt, jespellt on jelaach“ wurde in den beiden traditionell aufeinander folgenden Mundartveranstaltungen der VHS in Zusammenarbeit mit den Mundartfreunden des Jülicher Geschichtsvereins. „Mie kalle Platt“ gab ein Banner auf der Seitenbühne der Stadthalle die Richtung vor.