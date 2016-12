Jülich.

Aus Kaiser‘s wird Netto. Das hat die Pressestelle des Netto Marken-Discounts auf Nachfrage erklärt. Im ersten Quartal 2017 werde der Kaiser‘s Supermarkt an der Großen Rurstraße in Jülich umfirmiert in eine Finale des Discounters. Nach mindestens 110 Jahren verschwindet das Kaiser‘s -Logo damit aus Jülich.