Im Körper ist was los: Kindgerechter Medizin-Unterricht mit viel Spaß

Jülich. Sie ist eine richtige Frau Doktor und keine Schauspielerin oder Bauchrednerin. Sie kennt sich aus mit all den geheimnisvollen Dingen, die im Körper vor sich gehen, weiß über Krankheiten bestens Bescheid und was man dagegen macht. Und was auch sehr wichtig ist, sie kennt sich gut mit Kindern aus und weiß genau, wie man ihre Aufmerksamkeit fesseln kann.

So wurde es für die über 60 Vorschulkindern aus mehreren Kindertagesstätten aus dem Altkreis Jülich nicht nur eine lehrreiche, sondern auch spannende und lustige Stunde in der Stadtbücherei in Jülich. Das Team um Büchereileiterin Birgit Kaesberg hatte Dr. Sibylle Mottl-Link für eine Vorlesestunde gewinnen können.

Die Medizinerin, die sich vor einigen Jahren mit ihrem ersten Kinderbuch „Frau Doktor hat einen Vogel“, einen Lebenstraum erfüllen konnte, hat schon längst nicht mehr die Zeit zu praktizieren, so beschäftigt ist sie als Autorin, und natürlich geht sie in ihren Kinderbüchern ausschließlich medizinischen Fragen auf den Grund.

In Jülich stellte sie nun ihr jüngstes Buch vor: „In meinen Körper ist was los“ und nahm ihre kleinen Zuhörer mit auf eine ausgedehnte Reise in ihr Inneres, die ihr ebenso viel Spaß bereitete wie ihren Gästen. Sie lernten bei dieser Gelegenheit den Körper-Rap kennen und die Geräusche die Herz, Lunge und auch Bauch machten.

Eine Menge Vorwissen brachten sie mit, und am Ende war ihnen klar, dass sie keine Angst haben mussten vor dem Besuch beim Arzt oder einem Krankenhausaufenthalt.