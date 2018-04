Titz - IG Titzer Karneval startet in Jubiläumssession

Titz. Das Jubiläum „4 mal 11 Jahre“ der IG Titzer Karneval wirft mit zwei Sitzungen in der anstehenden Session 2018/19 bereits seine Schatten voraus.

Weitere Termine

und Veranstaltungen Die Kindersitzung der IG Titz findet am Freitag, 22. Februar, statt. Dort wird Rick Junior auftreten. Die Damen kommen am Samstag, 23. Februar, bei der Ladies-Night auf ihre Kosten. Dann werden unter anderem Kempes Feinest und die Bremsklötz auf der Bühne stehen. Altweiter in Titz wird am 28. Februar gefeiert, Tulpensonntag am 3. Mai.

Die große Jubiläums- und Kostümsitzung steigt bereits am Samstag, 17. November, in der Aula der Primusschule, Schulstraße 2, in Titz. Bekannte Kölner Karnevalskräfte wie „Et Rumpelstilzche“, Christian Pape, Achnes Kasulke und „Der Präsident“ werden mit ihren Reden der Veranstaltung Witz und Flair verleihen. Die musikalischen Highlights bilden Kölsche Bands wie „Echte Fründe“ und „Cat Ballou“. Abgerundet wird das Programm durch unsere Titzer Tanzgruppen und die „Fidelen Geister“ aus Niederaussem-Auenheim.

Die Titzer Festsitzung findet im nächsten Jahr am Samstag, 2. Februar, statt.

Die IG Titzer Karneval lädt dann zu einem weiteren vielfältigen Programm mit den regionalen Kräften des Karnevals ein.

Hier werden Künstler wie Hastenraths Will, das heimische Redner-Duo „Die twee Beiden“, die Backesband, die Mennekrather sowie die Plomaris, Dance for Fun, die Titzer Katzen, Titzer Funken und weitere Überraschungsgäste für einen stimmungsvollen Abend sorgen.

Der Kartenvorverkauf für beide Veranstaltungen beginnt bereits am Dienstag, 1. Mai, von 11 bis 13 Uhr im Pfarrjugendheim an der Linnicher Straße in Titz.

Restkarten per Telefon

Danach können alle Karten je nach Verfügbarkeit auch telefonisch unter Telefon 02463/3094 bei Rolf Dohmen bestellt werden.

Besonders in diesem Jahr ist das Kombiticket, das den Eintritt zur Jubiläumssitzung am 17. November und zur Festsitzung am 2. Februar im Vorverkauf vergünstigt ermöglicht.

Ein Kombiticket für beide Veranstaltungen kostet 33 Euro. Karten allein für die Jubiläumssitzung kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Karten für die Festsitzung kosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 18 Euro.