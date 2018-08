Inden/Altdorf.

„Es wird keine gute Idee in der Umsetzung an finanziellen Mitteln scheitern, aber erst die Idee, dann gibt‘s Geld.“ So lautete das Versprechen vom Parlamentarischen Staatssekretär (PStS) beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, MdB Oliver Wittke, im Rahmen der Konferenz zu Braunkohle und Strukturwandel. Sie fand auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Düren-Jülich im Restaurant am Indemann statt.