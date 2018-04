Linnich - Hosen runtergelassen, Nacht in Zelle verbracht

Linnich. Gleich viermal mussten Polizeibeamte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wegen der gleichen Person ausrücken. Blieb es am Anfang nur bei einer Strafanzeige, musste der Mann nach dem vierten Einsatz die Nacht in einer Zelle verbringen.

Der erste Einsatz ereignete sich gegen 22:10 Uhr. Die Polizisten rückten zu einem Einsatz an einer Tankstelle an der Erkelenzer Straße aus. Ein 53 Jahre alter Mann hatte aus der Auslage ein Päkchen Zigarren entwendet. Obwohl der Mann die Tat bestritt, wurde das Diebesgut bei ihm gefunden. Bei einem freiwilligen Alkoholtest zeigte das Messgerät einen Wert von 1,7 Promille an.

Mit allen Daten zum Anfertigen einer Strafanzeige im Gepäck fuhr der Streifenwagen wieder davon. Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten erneut gerufen: In der Rurstraße hilt sich eine hilflos wirkende Person auf. Bei der Person handelte es sich um den alten Bekannten aus der Tankstelle, den die Beamten auf seinen Wunsch zur Rurtalbahn begleiteten. Medizinische Hilfe wurde nicht benötigt, der Mann war nur stark alkoholisiert.

Nach einem weiteren Anruf aus der Tankstelle gab es ein erneutes Zusammentreffen zwischen den Polizisten und dem Mann. Dieser hielt sich seit längerer Zeit in den sanitären Anlagen der Tankstelle auf und verließ diese nicht mehr. Der Mann wurde von den Beamten aufgefordert, die Räumlichkeiten und das Tankstellengelände zu verlassen. Diesem Wunsch kam er zunächst nach.

Etwa fünf Stunden nach dem ersten Anruf wurden wurden die Polizisten ein letztes Mal zur Tankstelle geschickt. Der 53-Jährige hatte sich wieder auf dem Tankstellengelände aufgehalten, gegen den Nachtschalter geschlagen und sich schließlich mit heruntergelassener Hose vor dem Schalter schlafen gelegt.

Zur Durchsetzung des erteilten Platzverweises wurde er zur Polizeiwache Jülich gebracht, wo er die Nacht in einer Zelle verbrachte. Am Freitagmorgen konnte er entlassen werden. Wohin er ging ist nicht bekannt, über einen festen Wohnsitz im Kreis Düren verfügt er jedenfalls nicht.