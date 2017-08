Jülich.

Die dritte Auflage der Jülicher Holzhacker-Meisterschaft wird am Samstag, 19. August, auf dem Schlossplatz ausgetragen. Dort treten von 12 Uhr an bis zu zehn Teams in fünf verschieden Disziplinen gegeneinander an. Das Rahmenprogramm umfasst dabei noch den Freitag und Samstag.