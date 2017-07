Linnich.

Der Verein „Rettet die Alte Kirche“ in Körrenzig kann nun vor allem den auswärtigen Besuchern der Kulturveranstaltungen in der Alten Kirche einen besonderen Service bieten: Innerörtlich wurde die Anfahrt zur Alten Kirche und zu den Parkplätzen am Pfarrweg ausgeschildert.