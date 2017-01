Hilfestellung zu einer guten Bindung

Jülich. Delfi ist ein Konzept der Bundesarbeitsgemeinschaft der Evangelischen Familienbildungsstätten. Der Kurs richtet sich an Eltern mit ihren Kindern im ersten Lebensjahr.

Ausgehend von der Einzigartigkeit jedes Menschen und einer wertschätzenden Haltung werden Eltern darin bestärkt, die Entwicklung ihrer Kinder unterstützend wahrzunehmen und eine gute Bindung mit/zu ihnen zu entwickeln.

Der Kontakt und Austausch mit anderen Eltern in der Gruppe hilft Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung zu bilden.

Die ausgebildete Kursleitung, Martina Czervan-Quintana, unterstützt die Eltern durch Begleitung, Moderation und Information: Altersentsprechende Spiel-, Bewegungs- und Sinnesmaterialien kommen zum Einsatz, Singen, gemeinsames Spielen, Babymassage und vieles mehr runden die gemeinsamen Stunden ab.

Die Evangelische Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Jülich bietet diesen Delfi Kurs im Gemeindezentrum Ratheim, Friedensstraße 3, in 41836 Hückelhoven an. Der Kurs beginnt am Montag, 6. Februar, und läuft von 10.30 bis 12 Uhr. Er richtet sich an Eltern mit Kindern der Geburtsmonate Oktober 2016 bis Januar 2017.

Die Kosten für die zehnmaligen Treffen betragen 70 Euro.

Ab sofort können sich interessierte Eltern für beide Kurse per Mail an eeb@kkrjuelich.de oder unter Telefon 02461-99660 anmelden