Barmen.

Man nehme „Biergarten an der alten Schule“, dazu eine ausreichende Portion sommerliches Wetter und rundet das Ganze mit einer gehörigen Dosis der Musik von „The Old Time Serenaders Jazzband“ (OTSJ) ab. So einfach lautet die Zutatenliste für einen Jazz-Frühschoppen von bester Qualität.