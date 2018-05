Inden/Langerwehe - Heftiger Regen lässt in Inden mehr als 60 Keller volllaufen

Inden/Langerwehe.

In Düren hat sich der Sommer am Mittwochnachmittag präsentiert, wie es sich gehört – auf der anderen Seite dagegen nicht: Ein heftiger Regenschauer war zu viel für das Kanalnetz in Inden/Altdorf. Die Feuerwehr der Gemeinde sprach auf Nachfrage von 62 Einsatzorten.