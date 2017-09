Haushalt genehmigt: Gemeinde Aldenhoven ist wieder handlungsfähig Von: ahw

Letzte Aktualisierung: 5. September 2017, 17:00 Uhr

Aldenhoven. Nachdem der Aldenhovener Gemeinderat den Haushalt für das laufende Jahr plus Sanierungsplan am 14. Juni – verspätet – beschlossen hatte, erfolgte bereits am 26. Juli die Genehmigung durch den Kreis Düren und die Bezirksregierung Köln.