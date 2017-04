Handy-Raub und Einbruch in Halle aufgeklärt

Linnich. Einen doppelten Fahndungserfolg konnte die Polizei des Kreises Düren am Montag verbuchen. Dabei wurde ein junger Mann überführt, der nun in Haft sitzt. Gegen zwei weitere Männer und ein 16-jähriges Mädchen laufen ebenfalls Ermittlungen.

Bereits am Sonntag, 9. April, war ein 17-Jähriger aus Geilenkirchen Opfer eines Raubes geworden. Er hatte sich am Nachmittag mit einem Mädchen an der Rurtalbahnhaltestelle in Tetz verabredet. Sie erschien jedoch nicht alleine, sondern in Begleitung dreier junger Männer. Diese bedrohten den 17-Jährigen mit einem Messer, er wurde geschubst und er musste sein Handy herausgeben. Mädchen und Männer rannten davon.

Am Montag wurden nun ein Haftbefehl und ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt: Ermittlungen hatten die Beamten auf die Spur eines 23-Jährigen aus Linnich gebracht. Dieser sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Durchsuchung seiner Wohnung konnte schließlich noch ein Einbruch aufgeklärt werden: Zeugen hatten am frühen Montagmorgen bemerkt, dass mehrere Unbekannte Taschen in einem Gebüsch deponierten und anschließend mit einer Schubkarre abtransportierten. Es stellte sich heraus, dass es zuvor einen Einbruch in eine Mehrzweckhalle in der Straße Am Vogeldriesch in Tetz gegeben hatte.

Das Diebesgut hatten die Diebe dann zunächst in der Grünanlage deponiert und anschließend dort abgeholt - nun fand die Polizei es in der Wohnung des 23-Jährigen. Ebenfalls Tatverdächtig sind noch drei weitere Personen. Dabei handelt es sich um ein 16 Jahre alter Mädchen sowie zwei 24 und 27 Jahre alte Jungs. Alle drei stammen ebenfalls aus Linnich und sollen in die Vorfälle involviert sein. Die Ermittlungen dauern an.